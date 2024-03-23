Путин назвал теракт в «Крокусе» ударом по России

Российский лидер Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холле» ударом по России.

«Это удар по России, по нашему народу», — сказал Путин в обращении к россиянам.

Он добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое наказание.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.