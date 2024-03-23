Путин назвал теракт в «Крокусе» ударом по России
- AP
- © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool
«Это удар по России, по нашему народу», — сказал Путин в обращении к россиянам.
Он добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое наказание.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.
ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.
По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.