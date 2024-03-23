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Мишустин назвал огромной трагедией теракт в «Крокусе»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал огромной трагедией теракт в «Крокус Сити Холле».
Мишустин назвал огромной трагедией теракт в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Вчера произошёл террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей», — приводятся его слова на сайте российского кабмина.

По его словам, это огромная трагедия для всей страны и особенно для тех, кто потерял родных и близких.

«От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим», — заявил он.

Мишустин сказал, что глубоко потрясён случившимся.

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