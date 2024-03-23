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Путин: в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры

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Российский президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, что в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры.
Путин: в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Меры введены в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», — отметил он.

Также Путин, комментируя нападение на «Крокус Сити Холл», заявил, что террористов ждёт возмездие и забвение.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокусе».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

Число жертв нападения, по последним данным, составляет 115.

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