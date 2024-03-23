Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Сейчас в городских больницах находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести, врачи борются за их жизни и выздоровление, сообщил мэр столицы.

«Хочу сказать спасибо всем, кто оказывал помощь на месте трагедии. Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолётчики, сотрудники МЧС — все, рискуя жизнью, спасали людей», — заявил Собянин в Telegram.

Он поблагодарил жителей Москвы, которые пришли сдать свою кровь для раненых.

«В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество. Мы становимся сильнее и сплочëннее», — заключил мэр.

На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения, по официальным данным, сейчас составляет 115 человек.