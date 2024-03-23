Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
«Хочу сказать спасибо всем, кто оказывал помощь на месте трагедии. Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолётчики, сотрудники МЧС — все, рискуя жизнью, спасали людей», — заявил Собянин в Telegram.
Он поблагодарил жителей Москвы, которые пришли сдать свою кровь для раненых.
«В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество. Мы становимся сильнее и сплочëннее», — заключил мэр.
На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения, по официальным данным, сейчас составляет 115 человек.