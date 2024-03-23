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Гражданин Ирландии пришёл на сдачу крови в Москве, чтобы помочь пострадавшим

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Больше 600 человек собрались в очереди у центра переливания крови им. Гаврилова в Москве, передаёт корреспондент RT. Одним из доноров решил стать гражданин Ирландии, который рассказал, что не смог остаться в стороне, однако его «отвели по медицинским причинам».
Гражданин Ирландии пришёл на сдачу крови в Москве, чтобы помочь пострадавшим
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, это мой долг перед народом России — помочь в таких сложных обстоятельствах», — сообщил мужчина.

На месте находятся курьеры — разносят еду людям в очереди. К центру пригнали автобусы, куда доноры могут зайти погреться.

Волонтёр рассказал RT, что в Боткинской больнице будут принимать кровь всю неделю с восьми утра. Людей с отрицательным резус-фактором примут без очереди.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

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