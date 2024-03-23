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Дочь космонавтов Евгения Рюмина рассказала RT, что чудом выжила в «Крокусе»

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Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, рассказала RT, что оказалась в списках погибших в «Крокусе», но чудом выжила.
Дочь космонавтов Евгения Рюмина рассказала RT, что чудом выжила в «Крокусе»
  • AP

«Моя фамилия до сих пор в списках погибших. Я выронила паспорт и документы на машину, когда спасалась. Я была среди тех людей, которых расстреливали в углу на том самом страшном видео. Мне просто повезло. Мы стояли на входе в «Крокус» у рамок и услышали сзади пальбу. Думали, фейерверк какой-то или прикол. Все побежали. Они [террористы] подходили и расстреливали людей. Когда я открыла глаза, я увидела троих с автоматами. Они молча убивали людей. Они шли на нас», — сообщила девушка.

Евгения не пострадала, её вывел из здания неизвестный мужчина. Сейчас она пытается дозвониться на горячую линию, чтобы сообщить, что жива.

Космонавт Елена Кондакова перед этим сообщила пресс-службе «Роскосмоса», что её дочь Евгения была в «Крокус Сити Холле» во время теракта, смогла эвакуироваться, но потеряла сумку с документами.

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