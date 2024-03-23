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Источник RT: многие жертвы теракта в «Крокусе» задохнулись от дыма

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На телах многих людей, погибших в «Крокус Сити Холле», нет видимых травм, люди задохнулись от дыма, сообщил источник RT в экстренных службах.
Источник RT: многие жертвы теракта в «Крокусе» задохнулись от дыма
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По его словам, жертв теракта много, их находят в разных помещениях здания, среди погибших есть дети и пожилые люди.

На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.

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