Источник RT: многие жертвы теракта в «Крокусе» задохнулись от дыма

На телах многих людей, погибших в «Крокус Сити Холле», нет видимых травм, люди задохнулись от дыма, сообщил источник RT в экстренных службах.

По его словам, жертв теракта много, их находят в разных помещениях здания, среди погибших есть дети и пожилые люди.

На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.