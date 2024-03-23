Источник RT: многие жертвы теракта в «Крокусе» задохнулись от дыма
На телах многих людей, погибших в «Крокус Сити Холле», нет видимых травм, люди задохнулись от дыма, сообщил источник RT в экстренных службах.
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
По его словам, жертв теракта много, их находят в разных помещениях здания, среди погибших есть дети и пожилые люди.
На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.
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