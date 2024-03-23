Бастрыкин потребовал добиться сурового наказания напавших на «Крокус» боевиков
- AP
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«Глава ведомства выразил глубокие, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших и поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей», — цитирует Бастрыкина пресс-служба.
По данным ФСБ, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.
Всего задержано 11 человек. Погибли в результате теракта по меньшей мере 93 человека.