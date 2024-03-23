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Сын погибшего в «Крокусе» мужчины: перед концертом он прислал мне видео из зала

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Александр Баклемышев из Челябинской области, который значится в списках погибших после теракта в «Крокус Сити Холле», прилетел в Москву специально на концерт «Пикника», 51-летний мужчина родом из города Сатки. Его сын Максим рассказал RT, что мужчина давно хотел попасть на концерт любимой группы.
Сын погибшего в «Крокусе» мужчины: перед концертом он прислал мне видео из зала
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Он прислал мне видео из зала перед самым началом концерта. А потом я увидел в новостях, что случилось. Пытался связаться с отцом, но до сегодняшнего дня это не удавалось. Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать. Наверное, вылетать в Москву», — сообщил Максим.

Александр Баклемышев работал вахтовым методом — занимался обслуживанием буровых скважин.

Группа «Пикник» до сих пор не может связаться с одним из участников коллектива после теракта в «Крокусе».

Сейчас установлены имена 41 погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Всего погибших на данный момент 93.

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