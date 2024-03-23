Патрушев: виновники теракта в «Крокус Сити Холле» не останутся безнаказанными

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заверил, что виновные в теракте, произошедшем в подмосковном «Крокусе», обязательно будут наказаны.

«Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными», — цитирует его ТАСС.

Патрушев добавил, что произошедшее является очередным подтверждением того, что терроризм представляет существенную угрозу безопасности, требующую от всех максимально скоординированных усилий по его ликвидации.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 93.