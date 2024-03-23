Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в результате теракта в «Крокусе»

Минздрав Московской области опубликовал список с именами 37 погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Список опубликован на сайте министерства.

23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил главе государства Владимиру Путину о задержании 11 человек.

В том числе были задержаны все четверо террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта. Ещё 121 человек пострадал, по данным Минздрава Подмосковья.