В Самарской области ликвидировали открытое горение на Куйбышевском НПЗ
Об этом говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По данным агентства, пожар был локализован в 07:58 (06:58 мск).
«В 08:16 (07:16 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — рассказали власти.
Ранее сообщалось, что колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения БПЛА.
Позже стало известно, что беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ.