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В Самарской области ликвидировали открытое горение на Куйбышевском НПЗ

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Сотрудники пожарных служб ликвидировали открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области после атаки беспилотников.

Об этом говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По данным агентства, пожар был локализован в 07:58 (06:58 мск).

«В 08:16 (07:16 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — рассказали власти.

Ранее сообщалось, что колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения БПЛА.

Позже стало известно, что беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ.

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