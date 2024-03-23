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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Голикова: практически все операции госпитализированным после теракта проведены

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что практически все операции госпитализированным после теракта в «Крокус Сити Холле» проведены.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства России.

Отмечается, что тяжёлые пострадавшие переведены в реанимацию.

Также сообщалось, что в НИИ имени Склифосовского доставлены 28 пострадавших при теракте в «Крокусе».

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