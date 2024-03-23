Голикова: практически все операции госпитализированным после теракта проведены

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что практически все операции госпитализированным после теракта в «Крокус Сити Холле» проведены.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства России. Отмечается, что тяжёлые пострадавшие переведены в реанимацию. Также сообщалось, что в НИИ имени Склифосовского доставлены 28 пострадавших при теракте в «Крокусе».