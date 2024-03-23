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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав: семь госпитализированных после теракта в «Крокусе» в тяжёлом состоянии

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Семь госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжёлом состоянии, у них огнестрельные ранения и переломы.

Об этом сообщили в Минздраве Московской области, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, в тяжёлом состоянии находятся пятеро мужчин от 40 до 47 лет, а также две женщины 42—45 лет.

Отмечается, что у мужчин преимущественно зафиксированы огнестрельные ранения, переломы, отравление угарным газом, ожоги. У женщин — огнестрельные ранения грудной клетки.

Ранее в список пострадавших в результате теракта в «Крокусе» внесли 145 человек.

Также сообщалось, что среди пострадавших в «Крокусе» есть мальчик с огнестрельным ранением.

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