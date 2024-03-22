RT в Telegram
Подпишись

СК: Блиновские уклонились от уплаты налогов в размере 906 млн рублей

Короткая ссылка
Блогер Елена Блиновская и её супруг Алексей обвиняются в легализации 706 из 906 млн рублей, сокрытых от уплаты налогов.
СК: Блиновские уклонились от уплаты налогов в размере 906 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

По информации следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей.

«Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей», — заявили в СК России. 

Также отмечается, что Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей.

Как рассказала RT её адвокат Наталья Сальникова, СК предъявил Блиновской окончательные обвинения.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации средств с помощью финансовых операций и сделок с имуществом, а также в неправомерном обороте средств платежей. Блиновская признала свою вину по первому пункту.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом.

Поводом для перевода в СИЗО стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить