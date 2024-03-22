СК: Блиновские уклонились от уплаты налогов в размере 906 млн рублей

Блогер Елена Блиновская и её супруг Алексей обвиняются в легализации 706 из 906 млн рублей, сокрытых от уплаты налогов.

Об этом информирует Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

По информации следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей.

«Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей», — заявили в СК России.

Также отмечается, что Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей.

Как рассказала RT её адвокат Наталья Сальникова, СК предъявил Блиновской окончательные обвинения.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации средств с помощью финансовых операций и сделок с имуществом, а также в неправомерном обороте средств платежей. Блиновская признала свою вину по первому пункту.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом.

Поводом для перевода в СИЗО стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.