На базе детских поликлиник могут появиться центры поддержки грудного вскармливания

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что на базе детских поликлиник необходимо создавать центры поддержки грудного вскармливания.

«На базе детских поликлиник необходимо создать центры поддержки грудного вскармливания, где и мама, и ребёнок получат помощь, поддержку. Скажу даже больше — понимание, участие, доброту. И конечно же, профессионализм», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в Госдуме работает группа по разработке федеральной программы поддержки грудного вскармливания, в состав которой входят эксперты, врачи, представители Минздрава, Минтруда и Роспотребнадзора.

«Отмечу, что число детей на грудном вскармливании до шести месяцев выросло до 40%, но стало снижаться. Я считаю, что как минимум до года или полутора лет ребёнок должен получать грудное молоко. Мы будем обсуждать программу поддержки грудного вскармливания, в которую будут входить и законы, защищающие мам», — добавила Буцкая.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта.