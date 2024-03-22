Собянин: окончен этап по преобразованию нескольких объектов вокзала Шелепиха

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении работ на нескольких ключевых объектах городского вокзала Шелепиха.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, в частности, окончена реконструкция железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом (его переделали в автодорожный), построен автомобильный путепровод над Шмитовским проездом, приведена в порядок улично-дорожная сеть, запущено движение по почти 2,5 км дорог.

«К августу 2024 года планируем завершить проезд вдоль дома №1 на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы. В 2025-м достроим путепровод на Береговом проезде», — отметил Собянин.

По его словам, таким образом удастся соединить три района столицы — Пресненский, Филёвский Парк и Хорошёвский. Это сделает передвижение по городу более удобным для жителей, добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.