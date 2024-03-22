В Хабаровске субботники пройдут 20 апреля и 25 мая

Первый общегородской субботник в Хабаровске состоится 20 апреля, второй — 25 мая.

Об этом информирует transsibinfo.com.

В этом году работники сферы ЖКХ особое внимание уделят территориям у гаражных кооперативов и железной дороги. Запланирован покос травы в жилых зонах, а также вблизи объектов инфраструктуры и коммуникации.

Незаконные свалки ликвидируют, а места возможного обитания клещей обработают химикатами. Также управляющие компании должны отремонтировать детские площадки и контейнерные уголки.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что месячник по уборке и благоустройству территории состоится в столице 1—30 апреля.