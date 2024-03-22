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В Костроме автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребёнком в коляске

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В Костроме автомобиль, уходивший от столкновения с другой машиной, сбил на тротуаре женщину с ребёнком в коляске.
В Костроме автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребёнком в коляске
  • РИА Новости

Об этом сообщает kostroma.today.

Как уточняется, 56-летний водитель Haval ехал по улице Терешковой к перекрестку с улицей Симановского. В этот момент с улицы Симановского на улицу Терешковой налево поворачивал автомобиль Nissan.

Водитель Haval, уходя от столкновения, выехал на тротуар, по которому в этот момент шла 24-летняя женщина с малышкой в коляске.

Состояние девочки, которой нет ещё и года, и её матери оценивается как очень тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Водителя поместили в ИВС.

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