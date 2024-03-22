В Костроме автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребёнком в коляске
- РИА Новости
Об этом сообщает kostroma.today.
Как уточняется, 56-летний водитель Haval ехал по улице Терешковой к перекрестку с улицей Симановского. В этот момент с улицы Симановского на улицу Терешковой налево поворачивал автомобиль Nissan.
Водитель Haval, уходя от столкновения, выехал на тротуар, по которому в этот момент шла 24-летняя женщина с малышкой в коляске.
Состояние девочки, которой нет ещё и года, и её матери оценивается как очень тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Водителя поместили в ИВС.