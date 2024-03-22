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Иностранная молодёжь с ВФМ посетила Москву

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Делегация из 2 тыс. участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) в Сочи посетила Москву.
Иностранная молодёжь с ВФМ посетила Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, молодёжь из 147 стран мира, включая Аргентину, КНР, Сербию, Мадагаскар и ОАЭ, ознакомилась с достопримечательностями столицы.

В частности, достижения города гости смогли оценить, посетив выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«Москва — мегаполис, который отвечает всем новейшим стандартам. Именно поэтому наш город так привлекателен для молодёжи, причём и из других стран», — резюмировала Сергунина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.

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