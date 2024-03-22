В Пскове задержали заместителя главы города Александра Грацкого

Замглавы администрации Пскова, начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий задержан по подозрению в должностном преступлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Отмечается, что проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

По словам сотрудницы пресс-службы, Грацкий подозревается в должностном преступлении.

В пресс-службе добавили, что псковская администрация активно взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает содействие.

Ранее суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.