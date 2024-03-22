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ТАСС: на Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве

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На Камчатке задержан мэр Елизова Артём Гаглошвили. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
ТАСС: на Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Глава города Елизово задержан после возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК России», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

По данным kp.ru, Гаглошвили мог принимать участие в драке на базе отдыха в Паратунке. Его также заподозрили в нетрезвом вождении.

В начале февраля 2024 года мэра остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве.

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