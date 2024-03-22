ТАСС: на Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве
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Об этом сообщили в силовых структурах региона.
«Глава города Елизово задержан после возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК России», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
По данным kp.ru, Гаглошвили мог принимать участие в драке на базе отдыха в Паратунке. Его также заподозрили в нетрезвом вождении.
В начале февраля 2024 года мэра остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование.
Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве.