ТАСС: на Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве

На Камчатке задержан мэр Елизова Артём Гаглошвили. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Глава города Елизово задержан после возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК России», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

По данным kp.ru, Гаглошвили мог принимать участие в драке на базе отдыха в Паратунке. Его также заподозрили в нетрезвом вождении.

В начале февраля 2024 года мэра остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве.