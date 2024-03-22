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Собянин: в Москве откроют 23 пляжные зоны по проекту «Лето в парках»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предстоящим летом в столице планируется открыть 23 пляжные зоны в рамках проекта «Лето в парках».

По словам мэра, в этом году проект значительно расширят, откроют летние бассейны и будут развивать Москву как город-курорт, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Собянин отметил, что зоны для летнего отдыха будут доступны в восьми городских парках. Они уже обустроены в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники» и «Красная Пресня». К ним добавятся ещё три площадки — в Измайловском парке, «Дубках» и в парке имени Юрия Лужкова.

В зонах отдыха обустроят один или несколько бассейнов с шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания и душевыми.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.

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