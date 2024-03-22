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Подлодка «Волхов» ТОФ в Японском море выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ»

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Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота ВМФ России выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» в акватории Японского моря, заявили в отделе информационного обеспечения флота.

Сообщается, что экипаж подлодки выполнял ракетную стрельбу по береговой цели, которая имитировала огневую позицию условного противника. Перед пуском ракеты «Волхов» скрытно заняла район, предназначенный для стрельбы.

«В расчётное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум», расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1 000 км», — говорится в заявлении.

В начале марта Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» с Плесецка.

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