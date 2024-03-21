Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске
- РИА Новости
Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Площадь нового медцентра превысит 33 тыс. кв. м, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ».
Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы.
Особое внимание он обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.