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Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны строят крупный медицинский центр для детей в Омске, новое медучреждение создаётся по поручению президента в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске
  • РИА Новости

Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Площадь нового медцентра превысит 33 тыс. кв. м, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ».

Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы.

Особое внимание он обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.

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