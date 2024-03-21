В Подмосковье откроют четыре путепровода у станций МЦД в 2024 году

В Московской области откроют четыре новых путепровода у станций МЦД в 2024 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Путепроводы появятся в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске. Они должны улучшить транспортную доступность более чем для 250 тыс. человек.

«Люди спокойно смогут добираться до работы, отвозить детей в школы и детские сады, а экстренные службы — беспрепятственно прибывать на место вызова. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками», — сказал Воробьёв.

По его словам, также устанавливаются шумозащитные экраны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построили городской вокзал «Шелепиха».