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В Подмосковье откроют четыре путепровода у станций МЦД в 2024 году

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В Московской области откроют четыре новых путепровода у станций МЦД в 2024 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье откроют четыре путепровода у станций МЦД в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Путепроводы появятся в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске. Они должны улучшить транспортную доступность более чем для 250 тыс. человек.

«Люди спокойно смогут добираться до работы, отвозить детей в школы и детские сады, а экстренные службы — беспрепятственно прибывать на место вызова. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками», — сказал Воробьёв.

По его словам, также устанавливаются шумозащитные экраны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построили городской вокзал «Шелепиха».

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