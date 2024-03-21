Адвокат Некрасов высказался об идее ввести отдельное наказание в УК и КоАП для блогеров

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов прокомментировал идею ввести отдельное наказание в УК и КоАП для блогеров и коучей.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что такой механизм позволит улучшить ситуацию на рынке информационных услуг.

Как отметил эксперт, преподавать различные «знания, навыки и умения наконец смогут те люди, которые имеют к этому хоть какое-то отношение».

«Предложение касается регулирования рынка в целом <…> Предлагается наравне с другим бизнесом, деятельность которого не лицензируется, создавать саморегулируемые организации. То есть создать какую-то структуру, которая будет независима, но профессиональна», — сказал Некрасов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России для блогеров могут ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.