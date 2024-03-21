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«Вечерняя Москва» получила премию за лучший «Имиджевый фильм»

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«Вечерняя Москва» получила премию в номинации «Имиджевые фильмы» на конкурсе «Лучшее корпоративное видео России — 2024» в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео.
«Вечерняя Москва» получила премию за лучший «Имиджевый фильм»
  • РИА Новости

Издание удостоено награды за мини-фильм об истории и современности старейшей газеты страны.

«Хочу поздравить «Вечернюю Москву» с созданием первого исторического фильма и пожелать активно развиваться в этом направлении, так как 100-летняя и многоуважаемая газета уже имеет достаточное количество качественного контента, который необходимо визуализировать и представить общественности и своим последователям», — заявила член наблюдательного совета, директор проектов, основатель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда.

Со своей стороны, главный редактор газеты Александр Куприянов отметил, что работа над фильмом шла около двух месяцев, использовались архивные и современные видео- и фотоматериалы.

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