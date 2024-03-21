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Песков заявил, что его семья общается с близкими с Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его супруга на полтора года прервала общение с близкими подругами с Украины, но общение восстановилось, когда они уехали оттуда.
Песков заявил, что его семья общается с близкими с Украины
  • РИА Новости

«Для неё это было очень больно, потому что они её отвергли.... Но потом её подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось», — сказал он в интервью aif.ru.

Песков отметил, что его жена и подруги в беседах стараются избегать тем, на которые «не могут найти ответы».

«Но они снова вернулись к своей 40-летней дружбе. Это опыт моей семьи», — добавил он.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что украинцы и русские являются одним народом.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что воссоединение народов России и Украины произойдёт.

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