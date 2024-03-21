Набережные Москвы начали готовить к весенне-летнему сезону

В Москве начались работы по подготовке набережных к приходу весенне-летнего сезона.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, общее число набережных, подлежащих обновлению, достигает 78.

Среди них: Кремлёвская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская.

Специалисты очистят и отремонтируют гранитные парапеты, обновят спуски к воде и прогулочные тротуары, покрасят чугунные перила и ограждения.

Ранее НСН сообщала, что пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом в центре Москвы.