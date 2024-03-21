Набережные Москвы начали готовить к весенне-летнему сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.
Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, общее число набережных, подлежащих обновлению, достигает 78.
Среди них: Кремлёвская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская.
Специалисты очистят и отремонтируют гранитные парапеты, обновят спуски к воде и прогулочные тротуары, покрасят чугунные перила и ограждения.
Ранее НСН сообщала, что пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом в центре Москвы.