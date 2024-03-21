Сфера общепита в Москве увеличила обороты на 16% в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре — 58,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года», — отметил Ефимов.
По его словам, сфера общепита успешно справилась с преобразованиями, связанными с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для жителей ассортимент услуг.
Ранее НСН сообщала, что в парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита.