Спасатели Ямала посоветовали родителям обезопасить детей на каникулах
- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Север-Пресс».
Родителям рекомендовали научить детей пользоваться бытовыми электроприборами и газовыми плитами и напомнить об опасности игр с огнём.
Кроме того, взрослым посоветовали научить ребёнка, какие действия предпринимать при возникновении ЧС, а также на видном месте оставить список телефонов экстренных служб.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения «Система-112» приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.