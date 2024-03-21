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Спасатели Ямала посоветовали родителям обезопасить детей на каникулах

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ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу подготовило памятку для родителей школьников о мерах, которые следует предпринять для безопасности детей, зачастую остающихся без присмотра взрослых в период школьных каникул.
Спасатели Ямала посоветовали родителям обезопасить детей на каникулах
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Север-Пресс».

Родителям рекомендовали научить детей пользоваться бытовыми электроприборами и газовыми плитами и напомнить об опасности игр с огнём.

Кроме того, взрослым посоветовали научить ребёнка, какие действия предпринимать при возникновении ЧС, а также на видном месте оставить список телефонов экстренных служб.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения «Система-112» приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.

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