Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими в ХМАО

Прокуратура Нягани Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку по факту ДТП, жертвами которого стали три человека, включая ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал окружного надзорного ведомства.

В четверг, 21 марта, на 24-м км автодороги Нягань — Талинка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

Причины ЧП выясняются. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии сообщили, что в результате ДТП на региональной автодороге «Умнас» в Ханагаласском районе республики погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.