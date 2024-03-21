Фтизиатр Минздрава: учёные разработали две новые вакцины от туберкулёза

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева сообщила, что российские учёные разработали две новые вакцины от туберкулёза.

Об этом она сказала на пресс-конференции «Борьба с туберкулёзом: достижения, риски, приоритеты» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Наши учёные уже разработали две новые вакцины», — сообщила Васильева, добавив, что они для взрослых, которые переболели туберкулёзом или инфицированы им.

Она уточнила, что в данный момент вакцины на различных стадиях клинических исследований.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.