Политолог Мезюхо: выборы президента России были особенными для страны

Политолог Иван Мезюхо подчеркнул в беседе с RT, что прошедшие выборы президента России были особенными для страны.

«Я думаю, что это были особенные выборы для нашей

страны, так как они проходили в условиях колоссальных внешних вызовов и борьбы наших вооружённых сил за будущее Российской Федерации. Я думаю, что это понимают и наши бывшие западные партнёры, которые, на мой взгляд, обеспокоены высокой электоральной активностью на этих выборах и большим уровнем народной легитимности, которую получил Владимир Путин по итогам голосования», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что Запад многие годы делает всё для того, чтобы дискредитировать власти Российской Федерации, но народ России не ведётся на эти провокации, и итоги голосования по выборам президента Российской Федерации это показывают.

«По большому счёту многонациональный народ Российской Федерации дал колоссальный кредит доверия президенту Путину и его команде на реализацию амбициозных задач, которые он поставил перед страной в ходе оглашения послания Федеральному собранию», — добавил специалист.

По мнению политолога, эти выборы в очередной раз показали, что наше общество невозможно сломить и оно настроено на победу в самом широком смысле этого слова.

«А единственный, кто способен привести Россию к победе, — это Владимир Путин, что даже признали по большому счёту и его оппоненты в ходе данного избирательного процесса на встрече, которая прошла после выборов в Кремле», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28% голосов.