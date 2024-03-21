Путин: выборы показали, что Россия сегодня — одна большая и дружная семья
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам по итогам выборов президента России.
«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия идёт по избранному всем народом историческому пути.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам голосования.
Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.