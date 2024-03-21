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Путин: выборы показали, что Россия сегодня — одна большая и дружная семья

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Владимир Путин заявил, что президентские выборы продемонстрировали, что Россия сегодня — это одна большая и дружная семья.
Путин: выборы показали, что Россия сегодня — одна большая и дружная семья
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам по итогам выборов президента России.

«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия идёт по избранному всем народом историческому пути.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам голосования.

Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

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