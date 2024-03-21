Путин пообещал использовать все конструктивные идеи других кандидатов в президенты

Избранный президент России Владимир Путин пообещал использовать все конструктивные идеи других кандидатов на пост главы государства на выборах 2024 года.

В ходе телеобращения к россиянам Путин отметил, что у каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем.

«Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — сказал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия России приняла постановление об утверждении итогов президентских выборов 2024 года.

Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%.

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,85%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20%.