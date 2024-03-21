Сенатор Цеков: избирательный процесс на выборах президента проходил идеально
Собеседник RT отметил, что избирательный процесс проходил идеально.
«Конечно, наши «импортные деятели», которые не признают наши выборы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы выясняли отношения. На самом деле настоящей демократии и свободы у них как раз нет, а у нас — есть. Наша демократия и свобода соответствует характеру и менталитету народа России», — сказал Цеков.
Сенатор также прокомментировал высокий показатель выборной явки.
«Наш народ чувствует угрозу со стороны западноевропейского сообщества, со стороны американцев. Явка на выборы — показатель консолидации нашего общества», — заключил он.
Ранее председатель российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28% голосов.