Сенатор Цеков: избирательный процесс на выборах президента проходил идеально

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что результаты выборов президента говорят о том, что общество в стране консолидировано.

Собеседник RT отметил, что избирательный процесс проходил идеально.

«Конечно, наши «импортные деятели», которые не признают наши выборы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы выясняли отношения. На самом деле настоящей демократии и свободы у них как раз нет, а у нас — есть. Наша демократия и свобода соответствует характеру и менталитету народа России», — сказал Цеков.

Сенатор также прокомментировал высокий показатель выборной явки.

«Наш народ чувствует угрозу со стороны западноевропейского сообщества, со стороны американцев. Явка на выборы — показатель консолидации нашего общества», — заключил он.

Ранее председатель российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28% голосов.