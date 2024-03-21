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В ВАО Москвы отремонтировали три дома в неоклассическом стиле

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В Восточном административном округе Москвы три жилых дома в неоклассическом стиле восстановили по программе капитального ремонта.
В ВАО Москвы отремонтировали три дома в неоклассическом стиле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Так, ремонт провели по адресам: Измайловский бульвар, дом №10, пятиэтажное здание 1952 года постройки; улица Первомайская, дом №49 1954 года постройки; и Верхняя Первомайская, дом №16, построенный в 1951 году по индивидуальному проекту.

Здания в стиле неоклассицизма отличают монументальность и строгие формы. Фасады таких строений могут быть украшены барельефами, лепниной, колоннами и сложными венчающими карнизами.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.

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