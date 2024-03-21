Инженер и создатель грузовика «Урал-375» Анатолий Титков умер в возрасте 100 лет

Создатель военного грузовика «Урал-375» Анатолий Титков скончался в Челябинской области в возрасте 100 лет. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким инженера.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы будем бережно хранить память о нашем знаменитом земляке — его имя достойно увековечения», — передаёт пресс-служба слова Текслера.

Титков руководил созданием транспорта спецназначения на автомобильном заводе «Урал» в Миассе с 1960 по 1969 год. Грузовик «Урал-375» для транспортировки ракет стал его самой знаменитой разработкой.

За вклад в развитие отечественного автостроения Титков был удостоен Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, а также награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени.

В феврале сообщалось о смерти Героя Советского Союза Валерия Востротина, командовавшего 345-м гвардейским полком во время войны в Афганистане.