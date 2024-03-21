В Пермском крае против кондуктора возбудили дело за высадку ребёнка из автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.
«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы Пермь — Звёздный из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идёт следственная проверка», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 15 марта. По сообщению очевидцев, при оплате проезда у девочки дважды не сработала банковская карта, после чего кондуктор велела ребёнку выйти из автобуса.
В феврале в Карелии провели проверку сообщения о высадке ребёнка из автобуса.