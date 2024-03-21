В Пермском крае против кондуктора возбудили дело за высадку ребёнка из автобуса

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, которая высадила девочку из автобуса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину завести уголовное дело по факту высадки из автобуса девочки на остановке трассы Пермь — Звёздный из-за проблем с оплатой проезда по банковской карте. Идёт следственная проверка», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 15 марта. По сообщению очевидцев, при оплате проезда у девочки дважды не сработала банковская карта, после чего кондуктор велела ребёнку выйти из автобуса.

В феврале в Карелии провели проверку сообщения о высадке ребёнка из автобуса.