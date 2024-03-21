В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса после обстрела города утром в четверг, 21 марта.

Об этом информирует пресс-служба мэрии Белгорода.

«Движение транспорта перекрыто в районе пересечения Щорса и Архиерейской», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске оповещения об опасности в Белгороде и Белгородском районе, оно продлилось около 20 минут.

Через некоторое время в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.