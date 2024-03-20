Политолог Дисен: освещение западными СМИ выборов в России было ещё хуже, чем обычно

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен в статье на сайте RT раскритиковал ситуацию с освещением западными СМИ выборов в России.

По его словам, самообман, практикуемый журналистами, пишущими о России, приводит к тяжёлым последствиям.

Он отметил, что западные СМИ освещают все российские выборы плохо.

«Но на этот раз всё было ещё хуже, чем обычно», — заявил Дисен.

Политолог рассуждает о том, что в международных отношениях крайне важно поставить себя на место оппонента. По его словам, видеть мир с точки зрения «другого»важно для достижения взаимопонимания и снижения напряжённости.

«Мы ожидаем, что журналисты будут объективны в освещении реальности, что особенно важно во время войны», — пишет Дисен.

Но, как он отмечает, кажется, что этого практически невозможно достичь.

«Когда люди сталкиваются с внешними угрозами, у них срабатывают стадные инстинкты, так как общество требует групповой лояльности, и мы наказываем тех, чьё мнение идёт вразрез», — заявил Дисен.

Он также задаётся вопросом, «как Запад может заниматься дипломатией и работать с Путиным, если его представляют как воплощение зла и нелегитимным лидером?»

По его словам, западные журналисты не могут признать огромные достижения России с 1999 года.

Дисен говорит и о причинах популярности Владимира Путина в стране и его убедительной победы на выборах.

В частности, по его словам, большинство россиян не хотят перемен в политическом руководстве страны на фоне конфликта России и НАТО.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России — проголосовали 87 113 127 человек.

Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов.