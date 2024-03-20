Бронирования на горнолыжных курортах в России выросли на 10% зимой

Согласно новому исследованию, бронирования на горнолыжных курортах в России выросли на 10% в зимнем сезоне.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ЮMoney» и Ostrovok.ru.

По ряду направлений зафиксировано особенно сильное увеличение спроса. К примеру, количество бронирований в объектах размещения на курортах Алтая выросло более чем в полтора раза, в Приэльбрусье — на 20%.

В Шерегеше путешественники выбирали отели и апартаменты на 11% чаще, чем годом ранее, на склонах Карачаево-Черкесии — на 7%, в Краснодарском крае — на 5%.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.