Бронирования на горнолыжных курортах в России выросли на 10% зимой
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ЮMoney» и Ostrovok.ru.
По ряду направлений зафиксировано особенно сильное увеличение спроса. К примеру, количество бронирований в объектах размещения на курортах Алтая выросло более чем в полтора раза, в Приэльбрусье — на 20%.
В Шерегеше путешественники выбирали отели и апартаменты на 11% чаще, чем годом ранее, на склонах Карачаево-Черкесии — на 7%, в Краснодарском крае — на 5%.
Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.