Два человека погибли и двое пострадали при обстреле Грайворона со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения в результате обстрела Грайворона со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшие в момент обстрела находились на улице. Гладков принёс соболезнования их родным и близким.

Говоря о двух пострадавших, Гладков отметил, что один из них получил открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки.

«Ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось об украинском дроне-камикадзе, который атаковал село Долгое в Белгородской области.