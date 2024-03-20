Два человека погибли и двое пострадали при обстреле Грайворона со стороны ВСУ
По его словам, погибшие в момент обстрела находились на улице. Гладков принёс соболезнования их родным и близким.
Говоря о двух пострадавших, Гладков отметил, что один из них получил открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки.
«Ещё у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось об украинском дроне-камикадзе, который атаковал село Долгое в Белгородской области.