RT в Telegram
Подпишись

Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство респондентов (64%) отмечают рост числа агрессивных водителей с приходом весны. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге
  • Gettyimages.ru
  • © Prostock-Studio

Так, почти две трети опрошенных попадали в опасные ситуации на дорогах из-за неадекватного поведения других водителей.

«Причём свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%)», — отмечается в опросе группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Кроме того, как пояснили эксперты, агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих респондентов факторов на дороге (37%).

Помимо них, автомобилистов также раздражают пробки (27%), участники движения, не соблюдающие ПДД (27%), любители подрезать (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, не соблюдающие ПДД (19%), водители, которые постоянно сигналят сзади (18%), и водители встречных автомобилей с включённым дальним светом фар (17%), подчёркивается в исследовании.

На качество дорог как на самый раздражающий фактор указали лишь 10% опрошенных, заявили аналитики.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что должно лежать в багажнике автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить