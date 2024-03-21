Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге

Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство респондентов (64%) отмечают рост числа агрессивных водителей с приходом весны. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, почти две трети опрошенных попадали в опасные ситуации на дорогах из-за неадекватного поведения других водителей.

«Причём свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%)», — отмечается в опросе группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Кроме того, как пояснили эксперты, агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих респондентов факторов на дороге (37%).

Помимо них, автомобилистов также раздражают пробки (27%), участники движения, не соблюдающие ПДД (27%), любители подрезать (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, не соблюдающие ПДД (19%), водители, которые постоянно сигналят сзади (18%), и водители встречных автомобилей с включённым дальним светом фар (17%), подчёркивается в исследовании.

На качество дорог как на самый раздражающий фактор указали лишь 10% опрошенных, заявили аналитики.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что должно лежать в багажнике автомобиля.