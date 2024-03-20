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Путин выразил слова восхищения жителям приграничных с Украиной регионов

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Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других приграничных с Украиной российских регионов.
Путин выразил слова восхищения жителям приграничных с Украиной регионов
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с доверенными лицами.

«Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов», — сказал он.

Путин выразил жителям благодарность за их мужество.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.

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