Путин выразил слова восхищения жителям приграничных с Украиной регионов

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других приграничных с Украиной российских регионов.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с доверенными лицами.

«Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов», — сказал он.

Путин выразил жителям благодарность за их мужество.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.