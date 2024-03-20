Путин выразил слова восхищения жителям приграничных с Украиной регионов
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с доверенными лицами.
«Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов», — сказал он.
Путин выразил жителям благодарность за их мужество.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.