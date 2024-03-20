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На площадке ПМЭФ-2024 появится Иранская гостиная

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Советник президента России Антон Кобяков провёл встречу с делегацией Ирана, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Казем Джалали.
На площадке ПМЭФ-2024 появится Иранская гостиная
  • РИА Новости

Стороны обсудили различные направления сотрудничества, в том числе торговую кооперацию, совместную работу по разведке и добыче полезных ископаемых, строительству атомных электростанций, созданию транспортно-логистической инфраструктуры и газового хаба Россия — Иран — Оман — Туркмения.

Отдельное внимание было уделено участию иранской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5—8 июня.

В частности, обсуждался проект Иранской гостиной на площадке ПМЭФ. Пространство призвано стать не только местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, но и продемонстрировать историю и культуру Ирана.

Также рассматриваются участие делегации Ирана в мероприятиях Дня международной кооперации 5 июня, проведение бизнес-диалога Россия — Иран, выступления иранских спикеров в деловой программе форума.

«Отношения России и Ирана активно развиваются по широкому спектру направлений: в здравоохранении, науке, машиностроении, технологиях будущего, космической сфере, расширяются гуманитарные связи. Особо отмечается рост взаимного туристического интереса между гражданами России и Ирана», — заявил Кобяков.

Он выразил уверенность, что Иранская гостиная станет центром притяжения для гостей и участников ПМЭФ.

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