На площадке ПМЭФ-2024 появится Иранская гостиная

Советник президента России Антон Кобяков провёл встречу с делегацией Ирана, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Казем Джалали.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества, в том числе торговую кооперацию, совместную работу по разведке и добыче полезных ископаемых, строительству атомных электростанций, созданию транспортно-логистической инфраструктуры и газового хаба Россия — Иран — Оман — Туркмения.

Отдельное внимание было уделено участию иранской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5—8 июня.

В частности, обсуждался проект Иранской гостиной на площадке ПМЭФ. Пространство призвано стать не только местом встречи российского и иранского бизнеса и власти, но и продемонстрировать историю и культуру Ирана.

Также рассматриваются участие делегации Ирана в мероприятиях Дня международной кооперации 5 июня, проведение бизнес-диалога Россия — Иран, выступления иранских спикеров в деловой программе форума.

«Отношения России и Ирана активно развиваются по широкому спектру направлений: в здравоохранении, науке, машиностроении, технологиях будущего, космической сфере, расширяются гуманитарные связи. Особо отмечается рост взаимного туристического интереса между гражданами России и Ирана», — заявил Кобяков.

Он выразил уверенность, что Иранская гостиная станет центром притяжения для гостей и участников ПМЭФ.