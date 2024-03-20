Движение перекрыли на улице Макаренко в Белгороде из-за чрезвычайной ситуации
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Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Белгородской области.
«В связи с чрезвычайной ситуацией на улице Макаренко перекрыто движение транспорта», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что автобусы ряда маршрутов направлены в объезд.
Деталей о ЧС не приводится.
Днём 20 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
Спустя некоторое время в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.