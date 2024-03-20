В Москве построили почти 75 тысяч квартир по программе реновации

В Москве построили 74,8 тыс. квартир по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Почти 75 тыс. квартир расположено в 305 возведённых для программы реновации новостройках по всей Москве, из которых около 70 тыс. жилых помещений уже передано под заселение. На сегодня справили новоселье порядка 52,6 тыс. семей», — сказал Бочкарёв.

Горожанам предоставляют новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единому стандарту, который утверждён постановлением столичного правительства специально для программы реновации.

В квартирах установлены осветительные приборы, сантехника, электроплита.

«Следует отметить, что город стремится организовать переезд участников программы максимально быстро и комфортно. Так, у жителей есть возможность при переезде получить помощь грузчиков и автотранспорт на безвозмездной основе», — уточнил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По его словам, такой возможностью воспользовались 76% переселённых семей.